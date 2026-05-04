Война в Украине: за сутки произошло 148 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронте на понедельник, 4 мая.

Сказано, что за минувшие сутки произошло 148 боевых столкновений.

Военные рассказали: «Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 86 авиационных ударов, сбросил 312 управляемых авиабомб».

Также россияне применили 10 394 дрона-камикадзе и совершили 3 384 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 были произведены из реактивных систем залпового огня.

