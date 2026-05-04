Кэллог обратился с сильным посланием к Москве

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Москва проигрывает войну, а не выигрывает ее, и призвал Россию садиться за стол переговоров. Об этом Келлог заявил в эфире телеканала Fox News.

По словам Келлога, украинские военные показали себя блестяще. С 2014 года Украина потеряла лишь около 1% своей земли.

«Если бы Россия действительно побеждала, то это было бы по ту сторону Днепра, в Харькове, в Киеве. Это не так. Мое послание Москве простое: вы не побеждаете, вы проигрываете», — заявил Келлог.

Экс-спецпредставитель напомнил, что глава Кремля Владимир Путин сам создал себе эту проблему. Россия уже потеряла, по разным оценкам, от 1,2 до 1,4 миллиона человек убитыми и ранеными.

Для сравнения: советская армия ушла из Афганистана, потеряв всего 18 000 солдат. При этом Москва до сих пор не может взять остальной Донбасс — украинские позиции там хорошо укреплены.

Келлог также высказался о возможных переговорах. По его мнению, это — прежде всего европейский вопрос, и Европа должна принимать в нем активное участие.

В то же время он предупредил: если Украина сдаст оборонительные позиции на Донбассе, это откроет врагу путь вглубь страны — вплоть до Киева.

«России следует перестать делать вид, что она может взять остальное, и начать переговоры о том, что она на самом деле может удерживать», — подчеркнул Келлог.

Напомним, ранее Кэллог также призвал к созданию новой оборонной системы вместо НАТО. Альянс он назвал «трусливым» из-за позиции по Ирану, а среди потенциальных надежных партнеров отдельно упомянул Украину как эффективного союзника.