США привлекут авиацию и 15 тысяч военных в Ормузский пролив по плану Трампа

Соединенные Штаты официально начинают масштабную военную операцию для деблокады кораблей, застрявших в Ормузском проливе. Проект получил название «Свобода» и о нем уже объявил президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Для выполнения задания президента Пентагон разворачивает беспрецедентные силы. Сообщается, что к миссии привлекут 15 тысяч военнослужащих. Поддержку с воздуха обеспечат более 100 современных самолетов и эсминцы с ракетами.

Интересный нюанс: Трамп говорил в своем заявлении о помощи нейтральным кораблям, о «гуманитарном жесте», но в заявлении CENTCOM говорится о «восстановлении свободного судоходства», без уточнений для каких именно кораблей.

«Силы Центрального командования Вооруженных сил США 4 мая начинают поддержку проекта „Свобода“ для восстановления свободы навигации коммерческого судоходства через Ормузский пролив», — отмечается в заявлении военных.

Этой ночью Трамп заявил, что к нему обратились страны, чьи корабли застряли в проливе. Это корабли нейтральных стран, подчеркнул лидер США, но их экипажи находятся в трудном положении из-за недостатка провизии. Поэтому глава Белого дома объявил о начале операции.

После этого Иран предупредил Штаты, что любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет расценено как нарушение перемирия. Соответствующее заявление сделал председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента.

Напомним, Иран готов обсудить ядерную программу с США.