США привлекут авиацию и 15 тысяч военных в Ормузский пролив по плану Трампа

США привлекут авиацию и 15 тысяч военных в Ормузский пролив по плану Трампа

Александр Панько
04.05.26 11:32
США привлекут авиацию и 15 тысяч военных в Ормузский пролив по плану Трампа

Соединенные Штаты официально начинают масштабную военную операцию для деблокады кораблей, застрявших в Ормузском проливе. Проект получил название «Свобода» и о нем уже объявил президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Для выполнения задания президента Пентагон разворачивает беспрецедентные силы. Сообщается, что к миссии привлекут 15 тысяч военнослужащих. Поддержку с воздуха обеспечат более 100 современных самолетов и эсминцы с ракетами.

Интересный нюанс: Трамп говорил в своем заявлении о помощи нейтральным кораблям, о «гуманитарном жесте», но в заявлении CENTCOM говорится о «восстановлении свободного судоходства», без уточнений для каких именно кораблей.

«Силы Центрального командования Вооруженных сил США 4 мая начинают поддержку проекта „Свобода“ для восстановления свободы навигации коммерческого судоходства через Ормузский пролив», — отмечается в заявлении военных.

Этой ночью Трамп заявил, что к нему обратились страны, чьи корабли застряли в проливе. Это корабли нейтральных стран, подчеркнул лидер США, но их экипажи находятся в трудном положении из-за недостатка провизии. Поэтому глава Белого дома объявил о начале операции.

После этого Иран предупредил Штаты, что любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет расценено как нарушение перемирия. Соответствующее заявление сделал председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента.

Напомним, Иран готов обсудить ядерную программу с США.

Тэги: США, Иран, Дональд Трамп

27.04.26 10:45

Откуда Юлия Тимошенко будет рекрутировать свой проходной список

Автор: Назар Даниленко

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
