Россия озвучила претензии странам Балтии

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что страны Балтии якобы нарушили обещания относительно прав русскоязычного населения после выхода из СССР. Об этом пишут росСМИ.

По его мнению, впоследствии эти государства «все больше погружались в русофобию», особенно Латвия и Эстония.

«Обманули значительную часть своего населения — прежде всего русскую, поскольку публично обещали в процессе обсуждения выхода из Советского Союза, что все будут жить в „счастливой независимой стране“, и с самого начала ввели понятие „неграждане“», — пожаловался Затулин.

По его оценкам, «неграждане» составляли 30% населения Эстонии и 40% — Латвии.

«Обман заключался в том, что, сколько бы вы ни жили и не работали в Латвии, вы „приезжие“ и должны доказывать лояльность, а главное — вам будут создавать как можно больше трудностей в жизни», — добавил он.

