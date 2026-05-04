Трамп анонсировал новое сокращение войск в Германии

США намерены сократить свое военное присутствие в Германии в объемах, превышающих ранее объявленные цифры. Об этом сообщает CNN.

«Мы сократим численность еще значительно больше, а именно — более чем на 5000 американских солдат», — заявил глава Белого дома Дональд Трамп, отвечая на вопрос о выводе войск США из ФРГ.

Кроме Германии, глава Белого дома также вновь пригрозил выводом войск из Испании и Италии.

«Италия нам вообще не помогла, а Испания была ужасной, абсолютно ужасной», — добавил он, имея в виду свое разочарование поддержкой союзников в войне США и Израиля против Ирана.

Как заявила 2 мая пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт, Североатлантический альянс сейчас сотрудничает с США, «чтобы лучше понять детали их решения относительно контингента войск в Германии».

Накануне Пентагон объявил о сокращении численности своих войск в Германии на 5000 человек.

Министр обороны США Пит Гегсет отдал приказ о выводе около 5000 военнослужащих из Германии в течение года. До этого Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ, и что «решение будет принято в ближайшее время». Точных цифр он не привел.

По данным Минобороны США, в декабре 2025 года на европейских базах постоянно было дислоцировано около 68 000 американских военнослужащих, более половины из них — около 36 400 — в Германии. В целом армия США имеет около 20 объектов в ФРГ, преимущественно на юге и юго-западе страны. Для сравнения: в 1985 году, до падения Берлинской стены и завершения Холодной войны, в ФРГ было размещено 250 000 американских солдат.

Заявление главы Белого дома прозвучало вскоре после спора между лидерами двух стран. Канцлер Германии Фридрих Мерц упрекнул американскую сторону в отсутствии стратегии в войне против Ирана, тогда как Трамп в ответ обвинил канцлера в поддержке ядерной программы Тегерана.

Угроза частичного вывода войск США из ФРГ не является новой: во время своего первого президентского срока Трамп неоднократно к ней прибегал, однако в итоге количество американских солдат в Германии даже выросло.

