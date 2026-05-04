Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп анонсировал новое сокращение войск в Германии

Трамп анонсировал новое сокращение войск в Германии

Александр Панько
04.05.26 10:34
109
Трамп анонсировал новое сокращение войск в Германии

США намерены сократить свое военное присутствие в Германии в объемах, превышающих ранее объявленные цифры. Об этом сообщает CNN.

«Мы сократим численность еще значительно больше, а именно — более чем на 5000 американских солдат», — заявил глава Белого дома Дональд Трамп, отвечая на вопрос о выводе войск США из ФРГ.

Кроме Германии, глава Белого дома также вновь пригрозил выводом войск из Испании и Италии.

«Италия нам вообще не помогла, а Испания была ужасной, абсолютно ужасной», — добавил он, имея в виду свое разочарование поддержкой союзников в войне США и Израиля против Ирана.

Как заявила 2 мая пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт, Североатлантический альянс сейчас сотрудничает с США, «чтобы лучше понять детали их решения относительно контингента войск в Германии».

Накануне Пентагон объявил о сокращении численности своих войск в Германии на 5000 человек.

Министр обороны США Пит Гегсет отдал приказ о выводе около 5000 военнослужащих из Германии в течение года. До этого Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ, и что «решение будет принято в ближайшее время». Точных цифр он не привел.

По данным Минобороны США, в декабре 2025 года на европейских базах постоянно было дислоцировано около 68 000 американских военнослужащих, более половины из них — около 36 400 — в Германии. В целом армия США имеет около 20 объектов в ФРГ, преимущественно на юге и юго-западе страны. Для сравнения: в 1985 году, до падения Берлинской стены и завершения Холодной войны, в ФРГ было размещено 250 000 американских солдат.

Заявление главы Белого дома прозвучало вскоре после спора между лидерами двух стран. Канцлер Германии Фридрих Мерц упрекнул американскую сторону в отсутствии стратегии в войне против Ирана, тогда как Трамп в ответ обвинил канцлера в поддержке ядерной программы Тегерана.

Угроза частичного вывода войск США из ФРГ не является новой: во время своего первого президентского срока Трамп неоднократно к ней прибегал, однако в итоге количество американских солдат в Германии даже выросло.

Ранее в субботу, 2 мая, стало известно, что Пентагон принял решение о выводе примерно 5 тысяч военных США из Германии в течение следующих 6-12 месяцев.

Тэги: Германия, войска, Дональд Трамп

Комментарии

Статьи

27.04.26 10:45

Откуда Юлия Тимошенко будет рекрутировать свой проходной список

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.05.26 11:41

Кэллог обратился с сильным посланием к Москве

04.05.26 11:39

Bitcoin снова растет в стоимости – актуальная цена

04.05.26 11:33

Рютте рассказал, как европейцы помогают США в войне с Ираном

04.05.26 11:32

США привлекут авиацию и 15 тысяч военных в Ормузский пролив по плану Трампа

04.05.26 11:22

В ЕС сделали тревожное заявление по поводу американского оружия

04.05.26 11:15

Украинцам поведали, где сегодня сохраняются проблемы с электричеством

04.05.26 10:46

Россия озвучила претензии странам Балтии

04.05.26 10:45

Синоптики говорят, что завтра в Украине продолжится потепление

04.05.26 10:38

Война в Украине: за сутки произошло 148 боевых столкновений

04.05.26 09:13

Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Ереване

01.05.26 09:52

РФ обсуждает с США ослабление санкций за перемирие без гарантий, — СМИ

01.05.26 09:13

На Львовщине автокран врезался в поезд. Погиб машинист

30.04.26 15:41

На Ровенщине мужчина из автомата расстрелял сотрудников ТЦК и полицейского

30.04.26 10:56

В Минобороны назвали условия автопродления отсрочки в «Резерв+»

30.04.26 10:32

Михаила Мудрика отстранили от футбола на 4 года

30.04.26 10:14

Тариф на свет для украинцев останется без изменений до октября, — Свириденко

30.04.26 09:13

В «Укрэнерго» сделали заявление о отключениях в четверг, 30 апреля

29.04.26 09:55

Гендиректор МАГАТЭ предупредил о «самом большом» риске ядерной катастрофы

29.04.26 09:32

Карл III обратился к американцам по поводу Украины

28.04.26 10:08

Трамп показал британскому королю своих пчел

29.04.26 09:32

Карл III обратился к американцам по поводу Украины

28.04.26 13:03

Украина возводит линию обороны от Киевского водохранилища до Сум

30.04.26 16:59

Путин сделал странное заявление о России

29.04.26 14:04

Трамп жестко наехал на Мерца из-за Ирана

01.05.26 16:59

На Житомирщине мать заставляла 6-летнюю дочь участвовать в детском порно

28.04.26 13:22

Трамп «унижен» на переговорах с Ираном, — Мерц

29.04.26 13:24

Путин соизволил отреагировать на точный удар ВСУ по Туапсе

28.04.26 11:42

В Харькове мужчина взорвал гранату возле супермаркета – его задержали

28.04.26 12:05

В Киеве «накрыли» канал детской порнографии

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди