На Житомирщине мать заставляла 6-летнюю дочь участвовать в детском порно

Сообщено о подозрении жительнице Житомира, которая принуждала шестилетнюю дочь к участию в создании детской порнографии для продажи в сети. Об этом сообщала Нацполиция.

Отмечается, что фигурантка принудительно раздевала ребенка, фиксировала это на видео и транслировала онлайн для ограниченного круга пользователей обнажённые части тела ребенка, пользуясь её беспомощным состоянием. За это получала виртуальные подарки, которые конвертировала в денежные средства. В дальнейшем эти материалы распространялись в DarkNet.

Задокументировано распространение видеофайлов с обнажённым ребёнком продолжительностью более 19 и 45 минут.

Согласно выводам судебных экспертиз, изъятые видеоматериалы содержат признаки детской порнографии, в частности отражают сексуализацию ребёнка и сцены насильственных действий.

Женщине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении малолетнего лица, а также изготовлении и распространении детской порнографии с принуждением ребёнка к участию в её создании. Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 988 тысяч гривен залога.

Напомним, на Киевщине правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему мужчине, который принуждал малолетних детей участвовать в создании порнографии.