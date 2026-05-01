В РФ с начала войны погиб 20-й топ-менеджер при загадочных обстоятельствах

Серия смертей топ-менеджеров и бизнесменов, охватившая Россию после начала войны с Украиной, продолжается. Теперь под Волгоградом во время рыбалки на Волге утонул 42-летний Сергей Лойтер, коммерческий директор Яндекса (2022-2024 гг.). Последние два года он работал в Yango — в международном подразделении российского интернет-гиганта. Об этом сообщает российское издание V1.ru, ссылаясь на источники.

Тело Лойтера идентифицировали среди трёх погибших рыбаков, о пропаже которых стало известно в конце прошлой недели. Вместе с Лойтером утонули волгоградский застройщик Сергей Назаров (его тело до сих пор не найдено) и личный водитель бизнесмена Игорь Прохоров (его обнаружили первым).

«У погибшего обнаружили травмы на голове. Предварительно они получили их либо при перевороте, либо при ударе», — рассказал источник.

Лойтер стал как минимум двадцатым топ-менеджером, погибшим в России при загадочных обстоятельствах после начала войны.

Отметим, что пик таинственных смертей пришёлся на 2022 год: в январе в элитном посёлке Ленинградской области нашли мёртвым 60-летнего главу транспортной службы Газпром инвест Леонида Шульмана.

Через месяц в московской квартире были найдены тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери.

Осенью 2022 года выпал из окна Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве 67-летний председатель совета директоров Лукойла Равиль Маганов, а 66-летний Владимир Некрасов, пришедший на его место, умер через год от «острой сердечной недостаточности».

В марте 2024 года на 54-м году жизни умер вице-президент Лукойла Виталий Робертус. Причины и обстоятельства смерти топ-менеджера в компании не раскрыли.

В 2022 году на вилле в Испании был застрелен Сергей Протосень, бывший топ-менеджер Новатэка; мертвым в гараже дома под Петербургом нашли Александра Тюлякова, топ-менеджера финансового подразделения «Газпрома».

В октябре 2024 года в Москве из окна своей квартиры выпал экс-заместитель директора Норильского никеля Михаил Рогачёв.

В июле 2025 года с 17-го этажа дома на Рублёвском шоссе выпал вице-президент Транснефти Андрей Бадалов.