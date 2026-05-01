Названы 17 туристических направлений, которые могут исчезнуть к концу века

Ученые и климатологи предупреждают, что в течение следующих десятилетий ряд популярных туристических локаций в мире может подвергнуться критическим изменениям или полностью исчезнуть из-за повышения уровня моря, пишет Daily Mail.

По прогнозам Межправительственной группы по изменению климата, к 2100 году уровень Мирового океана может вырасти в среднем на 32–84 см, что создаст серьезные риски для прибрежных регионов и островных государств.

В перечень потенциально исчезающих или критически уязвимых направлений входят, в частности, Мальдивы, Кирибати, Багамские острова, Фиджи, Самоа, Сейшельские острова, Тувалу, Маршалловы острова, Соломоновы острова, Вануату, Палау, острова Торресова пролива, Бангладеш, Нидерланды, Майами, Науру, а также итальянская Венеция.

Наибольшую угрозу представляют низко расположенные островные государства, где средняя высота над уровнем моря составляет всего несколько метров. В некоторых случаях, как, например, в Тувалу или на Мальдивах, значительная часть территории уже сейчас подвергается регулярным подтоплениям.

Эксперты также предупреждают о так называемом «последнем туризме», когда рост потока посетителей в уязвимые регионы может дополнительно вредить экосистемам и ускорять их деградацию из-за выбросов и перегрузки инфраструктуры.

Отдельно подчеркивается, что даже крупные города — такие как Майами или Нидерланды — вынуждены инвестировать миллиарды в системы защиты от наводнений, чтобы адаптироваться к изменениям климата.

