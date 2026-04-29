Чехия присоединилась к созданию Спецтрибунала

Чехия стала уже 23-й страной, которая поддержала Расширенное частичное соглашение относительно Руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сыбига.

Окончательное решение должны принять 14-15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы в Кишиневе.

Украина ожидает, что Спецтрибунал по РФ начнет работу уже в 2026 году.

Отметим, 25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале против России. Он будет иметь статус международного органа, а не гибридной или национальной институции.

Его цель — привлечь к ответственности военно-политическое руководство России, которое развязало преступную войну против Украины.

