Сенатор-республиканец Митч Макконнелл высказался с критикой в адрес Пентагона из-за длительной задержки использования средств, уже одобренных для помощи Украине. В своей колонке для The Washington Post он подчеркнул, что речь идет о 400 миллионах долларов, которые Конгресс утвердил несколько месяцев назад, но которые до сих пор не были распределены.

Как объяснил Макконнелл, эти деньги предусмотрены для безопасности поддержки Украины до 2026 года и получили широкую поддержку в Конгрессе.

«Помощь Украине, которую мы приняли несколько месяцев назад, сейчас просто собирает пыль в Пентагоне», — заявил сенатор.

Во время запросов в оборонное ведомство о том, почему средства до сих пор не используются, ответов практически не поступало, отмечает Макконнелл.

Он связывает эту ситуацию с внутренней политикой отдельных представителей Пентагона, в частности заместителя министра обороны Элбриджа Колби. Ранее Колби выступал за сокращение помощи Украине и уменьшение поддержки союзников по НАТО.

Макконнелл подчеркивает, что поддержка Украины — это стратегическая инвестиция для самих Соединенных Штатов, а не просто акт благотворительности. Он напомнил, что поддержка уже дала положительные результаты для американской экономики, включая развитие оборонной промышленности и увеличение производства боеприпасов.

Отдельно сенатор обратил внимание на важность военного опыта, полученного через анализ войны в Украине. Этот опыт считается критически важным для оборонных стратегий США. По его словам, Пентагон ограничивает возможности американских специалистов получать этот опыт непосредственно на месте.

Макконнелл предупредил о рисках для национальной безопасности, подчеркивая, что такие страны, как Иран, Северная Корея и Китай активно адаптируют современные боевые технологии.

По мнению сенатора, дальнейшая задержка с использованием средств ослабляет обороноспособность Украины и одновременно вредит стратегическим интересам США.

«Если мы хотим оставаться мировой сверхдержавой, мы не должны позволять чиновникам подрывать лидерство США», — подвел итог он.

Он призвал Пентагон предоставить объяснения по ситуации и подчеркнул, что подобная политика может негативно повлиять как на Украину, так и на безопасность Соединенных Штатов.

Напомним, сенат США 17 декабря утвердил масштабный законопроект об оборонной политике 2026 года на 901 миллиард долларов, который среди прочего, предусматривает помощь Украине в 400 миллионов долларов.