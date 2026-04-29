Разведка США и чиновники Белого дома изучают сценарий, при котором американский президент Дональд Трамп может объявить о победе над Ираном и завершении войны. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников, анализ проводится по запросу высокопоставленных представителей администрации, чтобы спрогнозировать реакцию Ирана на такой шаг.

Часть чиновников предупреждает, что война, которая подняла цены на нефть и бензин, может обернуться значительными потерями для республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Окончательного решения по дальнейшим действиям в отношении Ирана Трамп не принял. Не исключена и эскалация, в частности новые авиаудары по иранским военным и политическим лидерам, отметило источник.

Тем не менее, самый амбициозный сценарий — наземное вторжение — становится всё менее вероятным, а политическое давление, оказываемое на Трампа с целью остановить войну, — «огромное», пояснил собеседник агентства.

Напомним, США подвергаются «унижению» со стороны руководства Ирана, тогда как американский президент Дональд Трамп пытается договориться о прекращении войны.