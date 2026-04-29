Рейтинг Трампа скатился до самого низкого показателя за время его нынешней каденции

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня за время его нынешней каденции и составляет 34%. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным четырехдневного исследования, которое завершилось 27 апреля, деятельность Трампа на посту одобряют 34% американцев. Это ниже показателя в 36%, который был зафиксирован во время предыдущего опроса 15-20 апреля.

Кроме того, политику президента по урегулированию стоимости жизни положительно оценивают лишь 22% респондентов (против 25% в предыдущем месяце).

Рейтинг Трампа постепенно снижается с момента его вступления в должность в январе 2025 года. Тогда его поддерживали 47% граждан.

Значительное падение его популярности произошло после 28 февраля, когда США и Израиль начали войну против Ирана, которая спровоцировала резкий рост цен на бензин.

Напомним, во время мартовского опроса в США около 44% респондентов заявили, что полностью или скорее поддерживают то, как Трамп выполняет свои обязанности. В то же время 54% опрошенных сообщили, что полностью или скорее не одобряют деятельность Трампа.