Путин соизволил отреагировать на точный удар ВСУ по Туапсе

Удары по российских энергетических объектах в Туапсе могут привести к экологической катастрофе. Об этом заявил глава правящего режима России Владимир Путин во время совещания по будущим выборам в Госдуму РФ в 2026 году в среду 28 апреля, цитируют его российские пропагандистские СМИ.

«Все чаще беспилотники наносят удары по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и серьезные экологические последствия», — пожаловался хозяин Кремля.

Он также утверждает, что Украина атакует энергетические объекты России, потому что якобы «не имеет успеха на фронте».

Напомним, в Туапсе горящие нефтепродукты уже текут прямо по улицам.