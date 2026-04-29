США ввели новые санкции против Ирана, которые коснулись 17 физических лиц и 18 организаций (некоторые из них – китайские). Об этом сообщает министерство финансов.

В ведомстве говорят, что санкции были введены против людей и предприятий, которые курируют теневую банковскую архитектуру Ирана.

Сказано: «Эти сети позволяют вооруженным силам Ирана, включая КСИР, получать доступ к международной финансовой системе для получения оплаты за незаконные продажи нефти, закупки чувствительных компонентов для ракет и других вооружений, а также перевода средств террористическим прокси Ирана».

