Во Львове прямо в парке нашли сумку с телом младенца

Во Львове в одном из парков Львова нашли тело младенца, устанавливаются обстоятельства смерти ребенка. Об этом сообщила полиция Львовской области.

Отмечается, что 28 апреля поступило сообщение от львовянина о подозрительной сумке в парковой зоне на проспекте Черновола. Полицейские при осмотре обнаружили в сумке тело младенца, который был одет и завернут в одеяло.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются свидетели и очевидцы события. Полиция принимает меры для установления личности матери и лиц, причастных к преступлению. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

