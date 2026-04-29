На Киевщине педофилу впаяли пожизненное за изнасилование 8-летней племянницы

Кагарлицкий районный суд вынес обвинительный приговор по делу, которое длилось с осени 2024 года — 32-летнего жителя Обуховского района признали виновным в серии особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетнего ребенка. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Отмечается, что доказано 29 эпизодов изнасилования потерпевшей — племянницы осужденного, которой в начале инкриминируемого обвиняемому периода исполнилось всего 8 лет. Родной дядя насиловал девочку с осени 2021-го до конца сентября 2024 года.

Его племянница периодически навещала бабушку, которая проживала по одному адресу с обвиняемым, где он и совершал преступления: в квартире, в сарае и на чердаке. Каждый раз мужчина приказывал девочке никому не рассказывать. По словам ребенка, никто из ее родителей, сестер и родственников не знал того, что с ней делает дядя, но однажды их вместе застала жена обвиняемого.

Женщина промолчала об указанном факте, так как боялась осуждения. В конце концов девочка рассказала обо всем своей старшей сестре. Разговор девушек услышала их мать и сразу обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали.

Действия осужденного квалифицированы как изнасилование лица, не достигшего 14 лет, совершенное повторно).

Сам мужчина свою вину не признал. По совокупности совершенных преступлений ему назначено самое строгое наказание — пожизненное лишение свободы.

Сведения о лице будут пожизненно внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

