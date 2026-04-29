В Туапсе горящие нефтепродукты уже текут прямо по улицам

Вытекание горящих нефтепродуктов произошло в Туапсе после ночной атаки украинских беспилотников на НПЗ. Нефтепродукты вытекают из повреждённых резервуаров прямо на улицу. В Туапсинском муниципальном округе объявлен режим ЧС регионального уровня. Об этом сообщают российские СМИ, а также оперативный штаб Краснодарского края.

«С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа», — говорится в сообщении.

На место тушения пожара в Туапсе прибыли дополнительные отряды спасателей, в том числе из Адыгеи.

«Произошло закипание и выброс нефтепродуктов... повреждено несколько автомобилей», — доложил Кондратьеву представитель МЧС.

Жители города называют происходящее катастрофой.

«Это экологическая катастрофа. Я не знаю, как это ещё можно назвать. Посмотрите, в нашем городе даже лужи — чёрные. Идёшь по улице, у тебя обувь к асфальту прилипает», — рассказал один из туапсинцев.

Ещё один местный житель пожаловался на едкий запах, который висит над городом.

«Через 15-20 минут просто не чувствуешь этого запаха. Потом начинает першить в горле. А к вечеру голова просто раскалывается», — пожаловался россиянин.

В целом на данный момент в борьбе с огнём участвуют 252 человека и 62 единицы техники, в основном это специалисты МЧС России.

В Туапсе після третьої атаки України палаючі нафтопродукти течуть вулицями

Напомним, нефтяное пятно под Туапсе растянулось почти на 80 км.