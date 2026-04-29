Путин хочет уничтожить население... Разговор Трампа с королем Британии прочитали по губам

Президент США Дональд Трамп в первые минуты встречи с королем Великобритании Чарльзом III, вероятно, сделал тревожное заявление о планах российского диктатора Владимира Путина на войну. Об этом сообщает New York Post.
Как пишет издание, профессиональный чтец по губам Никола Хиклинг расшифровала разговор Трампа с королем.
После обмена приветствиями американский лидер якобы упомянул покушение на его жизнь, которое произошло во время торжественного ужина с журналистами.
«Я бы предпочел не стоять здесь слишком долго», — сказал в ответ британский монарх.
После этого американский лидер, вероятно, резко сменил тему.
«Сейчас я разговариваю с Путиным. Он хочет войны», — сказал Трамп.
Король Чарльз предложил обсудить этот вопрос позже, но президент США продолжил:
«У меня есть ощущение... если он сделает то, что сказал, он уничтожит население».
После этого разговор переключился на «гордость» Трампа — проект по строительству бального зала на территории Белого дома стоимостью 400 миллионов долларов.
Затем президент США и первая леди пригласили гостей в Белый дом.
Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявлял о том, что он «разговаривает» с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он выразил надежду, что США добьются результата в контексте мирных усилий по завершению войны РФ против Украины.