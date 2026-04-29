Гендиректор МАГАТЭ предупредил о «самом большом» риске ядерной катастрофы

Риск ядерной катастрофы вырос до уровня, которого не было со времен Холодной войны. В то же время механизмы обеспечения мира и безопасности находятся под давлением. Об этом шла речь в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси во время 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которое он опубликовал в X.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что риск ядерной катастрофы вырос до уровня, которого не было со времен разгара Холодной войны.

«Война вернулась в Европу и Ближний Восток, а многосторонние механизмы, обеспечивающие мир и безопасность, находятся под огромным давлением. В современном ядерном пространстве мы сталкиваемся с неопределённой паузой, где больше участников, больше рисков и меньше ясности», — сказал он.

Гросси добавил, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) действует уже более пяти десятилетий и имеет самое широкое число участников (191) среди всех договоров в этой сфере. Он объединяет страны, обладающие ядерным оружием, и страны, не имеющие его.

«В основе этих усилий лежит система гарантий, которая благодаря надёжной, справедливой и беспристрастной системе проверки обеспечивает, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях вместо мирных», — отметил он.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что предотвращение распространения ядерного оружия «соответствует нашим общим интересам.

Напомним, 24 февраля служба внешней разведки России обвинила Великобританию и Францию в планах якобы предоставить Украине ядерные бомбы или «грязную бомбу». При этом никаких доказательств не было предоставлено.