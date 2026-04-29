В Китае предрекли существенное сокращение численности населения

Эксперты из Rhodium Group говорят, что численность населения Китая сократится в ближайшее десятилетие. По их словам, убыль составит около 60 миллионов человек.

Специалисты подчеркивают, что демографический спад уже сейчас влияет на экономику через снижение рождаемости и старение населения, что давит на потребление, производительность труда и систему социального обеспечения.

В прошлом году в Китае родилось 7,92 миллиона детей, и это, по их словам, рекордно низкий показатель, на 17% меньше, чем годом ранее.

Так, среди факторов такой ситуации называют рост стоимости жизни и изменение настроений в китайском обществе, где большинство современных семей считают достаточным воспитывать одного или двух детей.

При этом бюджетные расходы на поддержку социального обеспечения в стране растут: в прошлом году субсидии достигли 2,9 триллионов юаней, или 10,1% расходов бюджета.

Резюмируется, что демографические тенденции могут усилить дефляционное давление, снизить инвестиции и повлиять на процентные ставки. Изменения носят неравномерный характер: отдельные регионы фиксируют рост населения, тогда как другие – сокращение.

