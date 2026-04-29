Нейробиолог рассказал, как «разбудить» мозг с утра

Популярный нейробиолог Рамзес Алькайд поведал о том, как «разбудить» мозг с утра. Дал важные советы.

По его словам, физическая активность в сочетании с белковыми продуктами в утреннее время активизирует работу области мозга, отвечающей за когнитивные процессы, регуляцию эмоций и управление поведением.

Говорится, что сразу после пробуждения важно избегать контакта с гаджетами без необходимости.

Эксперт отметил: «Постоянное потребление короткого контента (новостей, постов и видео) формирует у мозга ожидание быстрых «наград» в виде дофамина и частых переключений внимания. Такая адаптация со временем затрудняет длительную концентрацию и выполнение сложных задач».

Специалист рекомендует в течение нескольких недель начинать утро с физической активности – силовых упражнений или прогулки в быстром темпе, – а потом ввести в режим дня полноценный завтрак с достаточным содержанием белка.

Информируется, что сочетание физической нагрузки и питания способствует улучшению кровоснабжения префронтальной коры – области мозга, отвечающей за внимание, планирование и принятие решений. Также такой режим помогает синхронизировать гормональные процессы. К примеру, у мужчин он связан с более стабильной выработкой тестостерона.

Сообщается, что утренние часы характеризуются естественными периодами повышенной концентрации определенных гормонов в организме, включая кортизол и тестостерон. При правильно выстроенном режиме эти биологические системы могут работать согласованно, поддерживая устойчивый уровень внимания в течение дня.

