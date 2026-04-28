Китайские военные корабли приблизились к Тайваню

Тайвань находится в полной боевой готовности из-за девяти китайских военных кораблей и 22 военных самолетов, замеченных возле острова. Об этом сообщает Reuters во вторник, 28 апреля.

В частности, Тайвань зафиксировал приближение двух китайских военных кораблей к району островов Пенху в Тайваньском проливе и направил для наблюдения собственные военно-морские и воздушные силы.

По данным Минобороны страны, речь идет о китайском эсминце и фрегате, которые вошли в воды к юго-западу от архипелага Пенху, где расположены важные базы ВМС и ВВС Тайваня.

Хотя Министерство обороны Тайваня ежедневно обновляет информацию о местонахождении китайских военных самолетов, оно редко предоставляет подробную информацию о том, где действуют китайские военные корабли, обычно только тогда, когда обнаруживает авианосцы.

Китай, который считает Тайвань своей территорией, регулярно направляет военные корабли и самолеты в район острова, что в Тайбэе расценивают как попытку давления без прямого военного конфликта.

По данным тайваньского Минобороны, в течение последнего дня вокруг острова фиксировали 22 китайских военных самолета и девять кораблей.

