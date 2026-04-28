Новости > В Польше украинцу нанесли 14 ножевых ранений, — СМИ

В Польше украинцу нанесли 14 ножевых ранений, — СМИ

Агата Кловская
28.04.26 15:38
В Польше украинцу нанесли 14 ножевых ранений, — СМИ

В Польше произошло нападение на украинца, когда тот продавал авто. Двое поляков притворились покупателями и нанесли мужчине 14 ножевых ранений. Об этом сообщает издание inPoland.

Инцидент произошел в польском городе Вроцлав, 26 апреля.

По данным издания, 32-летний украинец Дмитрий выставил на продажу свой автомобиль. На осмотр пришли двое мужчин, которые представились потенциальными покупателями. После короткого осмотра они заявили, что авто их устраивает, и мужчина поехал домой за документами.

По словам пострадавшего, «покупатели» вели себя странно еще с начала встречи. Впоследствии они попросили подвезти их к банкомату, чтобы снять деньги. Однако в 15 банкоматах им не удалось получить наличные. После этого они заехали в магазин Zabka, но и там денег не сняли, ссылаясь на очередь.

Когда украинец уже начал оформлять договор купли-продажи, мужчины внезапно напали на него с ножом. Пострадавшему удалось отстегнуть ремень безопасности и выбежать из автомобиля, после чего он начал звать на помощь.

В результате нападения Дмитрий получил 14 ножевых ранений. Нападавшие скрылись, однако во время бегства один из них потерял телефон, который впоследствии нашел пострадавший.

Мужчина связался с девушкой и добрался до заправки, где вызвали скорую и полицию. Первую помощь ему оказали очевидцы-украинцы. Медики наложили более 50 швов, его жизни пока ничего не угрожает.

Правоохранители задержали нападавших.

Отметим, что украинцы в Польше нередко становятся жертвами нападений и криминальных инцидентов.

Напомним, из Польши депортировали десятки украинцев.

