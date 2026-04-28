Еврокомиссар назвал самый эффективный союз для Украины. Это не НАТО и ЕС

Европейский оборонный союз мог бы интегрировать оборонные возможности стран-членов ЕС, а также Украины, Британии и Норвегии. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

«Членство в НАТО для Украины пока недоступно. Полноценное членство в ЕС — это сложный процесс, который не может гарантировать быструю интеграцию оборонных возможностей», — заявил Кубилюс.

По его словам, самым эффективным инструментом для Украины в ближайшие годы может стать поиск нового инструмента, который бы сосредотачивался именно на интеграции европейских оборонных возможностей.

«Нам нужен Европейский оборонный союз, который позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Британии и Норвегии с оборонными возможностями стран-членов ЕС», — подчеркнул европейский комиссар по вопросам обороны.

Он отметил, что такая интеграция могла бы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности после установления справедливого мира, а также служить важной основой для ее эффективного восстановления.

Кубилюс также подчеркнул, что параллельное присоединение Украины к общему рынку и Европейскому оборонному союзу в ближайшей перспективе стало бы «четким элементом европейской стратегической политики в отношении Украины».

Стоит отметить, что, несмотря на ряд препятствий, в последнее время взаимодействие Украины с Альянсом и оборонными структурами ЕС значительно усилилось.

Напомним, Мерц назвал «нереалистичным» вступление Украины в ЕС даже до 2028 года.