В одной из областей сократили комендантский час

В Сумской области комендантский час сокращен на один час. Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

По его словам, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00.

Вопрос сокращения комендантского часа рассматривали, в частности, с учетом обращений от бизнеса. Решение приняли на заседании Совета обороны области вместе с военным командованием и профильными службами.

«Это шаг с учетом потребностей людей и поддержки экономической активности — для создания более благоприятных условий работы бизнеса, предотвращения релокации предприятий и улучшения транспортного сообщения», — отметил глава ОВА.

Напомним, в Киеве введены обновленные правила комендантского часа. Теперь в период комендантского часа можно пешком или на личном транспорте, в том числе такси, направляться к пункту несокрушимости или домой.