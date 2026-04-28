Мерц назвал «нереалистичным» вступление Украины в ЕС даже до 2028 года

Идея вступления Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которую озвучил президент Владимир Зеленский, не сработает. Нереалистичным является вступление даже до 2028 года. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Reuters.

«Зеленский выдвинул идею вступления в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года — это нереалистично», — отметил он.

При этом канцлер Германии предостерег от чрезмерных надежд на быстрое вступление, отметив, что Украина не может присоединиться к блоку во время войны.

По словам Мерца, сначала страна должна соответствовать строгим критериям, в частности относительно верховенства права и борьбы с коррупцией.

Напомним, Мерц допустил, что Украине придется смириться с потерей территорий на пути в ЕС.