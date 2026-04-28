За сутки бойцы ВСУ ликвидировали еще 1180 оккупантов. Сводка за 28 апреля

Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали и ранили 1180 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1327640 человек. Об этом 28 апреля проинформировал Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 28.04.26 ориентировочно составили:

— боевых бронемашин — 24 483 (+16) ед;

— артиллерийских систем — 40 771 (+34) ед;

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 260 258 (+1 039) ед;

— автомобильной техники и автоцистерн — 91 986 (+276) ед;

— специальная техника — 4141 (+5).

Напомним, в марте Россия понесла наибольшие потери за всю войну — было убито и тяжело ранено более 35 тысяч оккупантов.