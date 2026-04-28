Названо условие для возобновления прямых переговоров между США и Ираном

Прямые переговоры между представителями США и Ираном пока не планируются. Обсуждения будут продолжаться дистанционно, пока стороны не достигнут определенного консенсуса. Об этом сообщает Sky News.

Пакистанские чиновники сообщили информационному агентству Reuters, что не планируется созывать второй раунд личных мирных переговоров между иранскими и американскими представителями.

Они отметили, что работа над заключением долгосрочного мирного соглашения продолжается, но прямые переговоры не состоятся, пока обе стороны не совпадут достаточно, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании.

«Проект будет обсуждаться дистанционно, пока не будет достигнут определенный консенсус», — рассказал пакистанский источник, знакомый с переговорами.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид, со ссылкой на слова трех высокопоставленных чиновников США, сегодня президент Дональд Трамп проведет совещание с командой по национальной безопасности и внешней политике по ситуации вокруг Ирана.

Ожидается, что во время встречи обсудят нынешний тупик в переговорах с Ираном, а также возможные дальнейшие шаги в войне.

Напомним, Иран передал США новое предложение о прекращении войны.