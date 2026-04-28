Мерц допустил, что Украине придется смириться с потерей территорий на пути в ЕС

Киеву в будущем мирном соглашении с Москвой, возможно, придется смириться с потерей территорий. Такие уступки связываются с перспективами вступления Украины в ЕС. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Reuters.

«В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, надеемся, мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть территории Украины больше не будет украинской», — отметил он.

Немецкий канцлер отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, если он хочет донести это до своего народа и заручиться его поддержкой, нужно провести референдум.

В то же время Мерц предостерег от чрезмерных надежд на быстрое вступление, отметив, что Киев не может присоединиться к блоку во время войны. Кроме того, Украина, по его словам, сначала должна соответствовать строгим критериям, в частности относительно верховенства права и борьбы с коррупцией.

«Зеленский выдвинул идею вступления в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года — это нереалистично», — убежден Мерц.

Канцлер Германии предложил промежуточные шаги, такие как предоставление Украине статуса наблюдателя в институтах ЕС. По его словам, это получило широкую поддержку среди европейских лидеров на саммите на Кипре.

Напомним, недавно Германия и Франция предложили формат «облегченного» членства для Украины. Он предусматривает предоставление определенных «символических льгот» и положения о взаимной обороне, но не дает Киеву права голоса.