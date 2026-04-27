Окружение бывшего венгерского премьера Виктора Орбана массово выводит миллиардные активы в ОАЭ, США и Уругвай, а семьи олигархов покидают территорию Венгрии. Об этом заявил будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр.

По словам Мадяра, приближенные к правительству лица переводят десятки миллиардов в отдаленные страны. Национальное налоговое и таможенное управление уже приостановило несколько крупных переводов окружения министра Антала Рогана из-за подозрения в отмывании денег.

Также сообщается, что представители действующей власти начали срочно продавать медиаактивы, в частности телеканал TV2, по ценам ниже рыночных.

Мадьяр призвал инвесторов воздержаться от покупки этих объектов, чтобы не стать фигурантами расследований в будущем.

Политик утверждает, что влиятельные семьи олигархов уже начали выезжать из Венгрии. В частности, семья самого богатого человека страны Лоринца Месароша якобы вылетела в Дубай.

«Призываю Генерального прокурора и руководство полиции задерживать преступников, которые вредят венгерскому народу, и не позволять им бежать в страны, где нет экстрадиции», — подчеркнул Мадьяр.

По его данным, некоторые чиновники уже забрали детей из школ и организуют усиленную охрану для выезда из страны.

Напомним, Сийярто исчез из публичного пространства после поражения Орбана.