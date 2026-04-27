В НАТО предупредили об агрессивных планах Кремля

В НАТО назвали Россию угрозой номер один и предупредили: Кремль планирует вернуть контроль над землями, которыми он владел до распада Советского Союза. Об этом сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«Безусловно, Россия — номер один. Кажется, они сами недавно это подтвердили. В этом нет никаких сомнений», — заявил адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Он также добавил, что в нетрадиционной сфере сохраняется угроза от террористических групп. По его словам, такие группировки пока «затаились», однако их активность может возрасти.

На вопрос о конкретных угрозах для Европы — прямое вторжение или гибридные сценарии — адмирал ответил прямо:гибридные и нетрадиционные угрозы уже продолжаются.

«Можно ожидать, что Россия будет стремиться вернуть то, чем она обладала раньше. Раньше — я имею в виду период до распада СССР. Поэтому я предоставляю вам самим понять, кто может стать целью», — сказал он.

На уточнение, идет ли речь только о странах Балтии, Драгоне ответил: «Знаете, не только они».

Журналисты напомнили, что официальные лица Латвии, Литвы и Эстонии заявляли: прямой угрозы «здесь и сейчас» нет.

«Я думаю, именно они лучше всех чувствуют ситуацию. Поэтому я им доверяю. Это те люди, которые непосредственно отслеживают развитие обстановки. Они находятся на линии фронта. Никто не может дать нам более точный совет и информацию, чем они», — подчеркнул адмирал.

НАТО, по его словам, присутствует в Арктике, на Востоке и следит за ситуацией на Юге.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие страны в предстоящем саммите НАТО в Турции.