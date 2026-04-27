Глава МИД Ирана прибыл в Россию для переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 27 апреля прибыл в Россию в рамках завершающего этапа регионального турне, во время которого планирует обсудить с российскими чиновниками двусторонние отношения и конфликт между Ираном и США. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам Аракчи, во время недавних консультаций в Пакистане стороны обсудили условия, при которых могут быть возобновлены переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Он подчеркнул, что Иран будет стремиться обеспечить свои права и национальные интересы после нескольких недель конфликта.

Министр также отметил, что Иран и Оман как прибрежные государства Ормузского пролива договорились продолжить консультации на уровне экспертов для реализации безопасного судоходства и защиты общих интересов на этом водном пути.

В свою очередь посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что ожидается встреча главы иранского МИД и руководителя Кремля Владимира Путина.

«Если будут какие-то инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также по совместным инициативам», — сказал посол.

Напомним, Иран передал США новое предложение о прекращении войны.