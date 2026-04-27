Случаи каннибализма зафиксировали прошлой зимой в армии РФ. Об этом говорится в статье The Sunday Times со ссылкой на полученные от украинской разведки материалы.

Украинские разведчики передали материалы, которые включают фотографии и перехваченные аудиозаписи разговоров между российскими военными. Речь идет как минимум о пяти случаях, когда, по утверждениям источников, военнослужащие прибегали к каннибализму.

Издание сообщает, что проанализировало некоторые изображения с помощью специализированного программного обеспечения для их верификации и пришло к выводу, что они не были искусственно созданы или изменены.

В одном из эпизодов описывается инцидент возле Мирнограда в ноябре 2025 года. По данным неназванного офицера, российский военный с позывным Хромой убил двух солдат и пытался употребить часть тела одного из них. После этого он был ликвидирован во время инцидента с другими военными.

Другие аудиозаписи также содержат упоминания о похожих инцидентах. В одном из них военный жаловался командиру на солдата, который, по его словам, «ел человеческое мясо».

Отдельно сообщается о приказе одного из командиров, в котором среди запретов упоминался и каннибализм.

«Продолжительные наступательные операции, такие как вторжение России в Украину, требуют постоянного потока поставок на передовую. Экстремальная погода, которую мы наблюдали прошлой зимой, создала нагрузку на транспортные сети и обеспечение войск», — прокомментировал американский военный аналитик Викрам Миттал.

