ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США могут получить неожиданную выгоду в войне против Ирана, — Forbes

Александр Панько
27.04.26 12:45
Блокада против Ирана может принести США неожиданную прибыль и выгоду благодаря так называемому закону о призовых судах, который не применялся со времен Второй мировой войны. Однако таким удобным моментом могут воспользоваться не только США. Об этом сообщает Forbes.

Закон о призывных судах — это свод морского права и права вооруженных конфликтов, который применяется к захваченным нейтральным или вражеским торговым судам.

Он применяется к гражданским торговым судам, в отличие от вражеских военных кораблей или самолетов, которые автоматически становятся военной добычей после захвата.

При этом закон применяется только во время вооруженного конфликта.

Как отмечает Forbes, примером применения этого закона является захват США иранского судна M/V Touska за нарушение американской блокады иранских портов 19 апреля.

После захвата судна могут быть сопровождены в порт, находящийся под юрисдикцией воюющей стороны, для осмотра и рассмотрения дела призовым судом. Этот суд определит, был ли захват законным.

Если да, суд может признать судно и груз призом и передать право собственности государству, осуществившему захват.

В США федеральные окружные суды имеют юрисдикцию в качестве призовых судов, но они не проводились с 1956 года. Если разрешение спора невозможно, государство может уничтожить захваченное судно после принятия всех возможных мер для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Как отмечает издание, США, вероятно, хотят дать понять своим противникам, что они будут агрессивно отстаивать свои права как воюющая сторона в военно-морской войне.

Применение закона о призовых судах также послало бы четкий сигнал нейтральным торговым судам, направляющимся к иранским портам, не нарушать блокаду США нигде в мире.

Законодательство о призах также может стать полезным инструментом для США в любом будущем конфликте с Китаем.

Китай активно строит торговые суда двойного назначения, которые также могут использоваться в военных целях. Китай также обладает крупнейшим в мире торговым флотом по тоннажу и сильно зависит от морских перевозок энергоносителей и материалов.

Законодательство о призах позволит захватывать китайские торговые суда, где бы они ни находились, за пределами нейтральной территории.

При этом возрождение законов о призах и добыче также может повлиять на будущее конфликта.

Как отмечает Forbes, Иран может использовать терминологию «приз» и «изъятие» при перехвате судов, что усложнит информационную кампанию США относительно законности собственных действий.

Применение права на призы в нынешнем конфликте между Соединенными Штатами и Ираном также может открыть Китаю возможность применить аналогичные законы против Соединенных Штатов в возможной войне.

Напомним, Иран передал США новое предложение о прекращении войны.

Тэги: США, Иран, война

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

