Блокада против Ирана может принести США неожиданную прибыль и выгоду благодаря так называемому закону о призовых судах, который не применялся со времен Второй мировой войны. Однако таким удобным моментом могут воспользоваться не только США. Об этом сообщает Forbes.

Закон о призывных судах — это свод морского права и права вооруженных конфликтов, который применяется к захваченным нейтральным или вражеским торговым судам.

Он применяется к гражданским торговым судам, в отличие от вражеских военных кораблей или самолетов, которые автоматически становятся военной добычей после захвата.

При этом закон применяется только во время вооруженного конфликта.

Как отмечает Forbes, примером применения этого закона является захват США иранского судна M/V Touska за нарушение американской блокады иранских портов 19 апреля.

После захвата судна могут быть сопровождены в порт, находящийся под юрисдикцией воюющей стороны, для осмотра и рассмотрения дела призовым судом. Этот суд определит, был ли захват законным.

Если да, суд может признать судно и груз призом и передать право собственности государству, осуществившему захват.

В США федеральные окружные суды имеют юрисдикцию в качестве призовых судов, но они не проводились с 1956 года. Если разрешение спора невозможно, государство может уничтожить захваченное судно после принятия всех возможных мер для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Как отмечает издание, США, вероятно, хотят дать понять своим противникам, что они будут агрессивно отстаивать свои права как воюющая сторона в военно-морской войне.

Применение закона о призовых судах также послало бы четкий сигнал нейтральным торговым судам, направляющимся к иранским портам, не нарушать блокаду США нигде в мире.

Законодательство о призах также может стать полезным инструментом для США в любом будущем конфликте с Китаем.

Китай активно строит торговые суда двойного назначения, которые также могут использоваться в военных целях. Китай также обладает крупнейшим в мире торговым флотом по тоннажу и сильно зависит от морских перевозок энергоносителей и материалов.

Законодательство о призах позволит захватывать китайские торговые суда, где бы они ни находились, за пределами нейтральной территории.

При этом возрождение законов о призах и добыче также может повлиять на будущее конфликта.

Как отмечает Forbes, Иран может использовать терминологию «приз» и «изъятие» при перехвате судов, что усложнит информационную кампанию США относительно законности собственных действий.

Применение права на призы в нынешнем конфликте между Соединенными Штатами и Ираном также может открыть Китаю возможность применить аналогичные законы против Соединенных Штатов в возможной войне.

Напомним, Иран передал США новое предложение о прекращении войны.