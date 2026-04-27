Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится в Турции. Сейчас стороны согласовывают формат присутствия и состав украинской делегации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает на совместном брифинге с президентом Молдовы Майей Санду.

Глава государства подтвердил, что Украина обязательно будет представлена на предстоящей встрече Альянса.

Однако детали относительно уровня представительства и конкретного формата участия пока не разглашаются.

«Как, в каком формате, кто, пока рано говорить», — отметил президент Украины во время общения с медиа.

В последнее время взаимодействие Украины с Альянсом и оборонными структурами ЕС значительно усилилось из-за уникального технологического опыта ВСУ на поле боя.

Напомним, Рютте назвал четыре страны, которые блокируют вступление Украины в НАТО