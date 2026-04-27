Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше военнослужащих, нежели Украина. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Clash Report.

«Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца — извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат», — заявил президент Финаляндии.

Он также отметил, что удары были нанесены с помощью дронов, при соотношении одного погибшего украинца к пяти погибшим россиянам.

Напомним, украинская разведка получила секретные данные о потерях РФ.