Пентагон разрабатывает план атак на иранские объекты в Ормузе в случае срыва перемирия, — CNN

Пентагон разрабатывает план атак на иранские объекты в Ормузе в случае срыва перемирия, — CNN

Александр Панько
24.04.26 15:40
Пентагон разрабатывает план атак на иранские объекты в Ормузе в случае срыва перемирия, — CNN

Армия США разрабатывает план ударов по оборонительным сооружениям Ирана в случае срыва режима прекращения огня. Среди целей рассматриваются оборонительные объекты вокруг Ормузского пролива, южной части Персидского и Оманского заливов. Об этом сообщает CNN.

Пентагон рассматривает в том числе «динамическое нацеливание» на возможности Ирана в вышеупомянутых регионах, включая атаки на небольшие скоростные ударные катера, минные заставные суда и другие асимметричные средства, которые помогли перекрыть ключевые водные пути и использовать их как рычаг влияния на США.

Издание отмечает, что закрытие Ираном Ормуза и частей Персидского и Оманского заливов вызвало огромные колебания в мировой экономике, угрожая подорвать усилия Трампа по снижению инфляции в США. CNN отмечает, что это произошло несмотря на прекращение огня, которое началось 7 апреля и приостановило удары американских военных.

Сообщается, что хотя военные США и атаковали военно-морские силы Ирана, значительная часть первого месяца бомбардировок была сосредоточена на целях, расположенных далеко от Ормузского пролива, что позволило бы нанести удары вглубь Ирана.

В то же время новые планы США предусматривают гораздо более концентрированную бомбардировочную кампанию вокруг стратегических водных путей.

Информагентство также подчеркивает, что значительный процент ракет береговой обороны Ирана до сих пор остается целым, несмотря на бомбардировки. Тегеран также имеет многочисленные небольшие лодки, которые можно использовать как платформы для осуществления атак на корабли, что затрудняет усилия США по открытию пролива.

При этом военные удары вокруг пролива сами по себе вряд ли немедленно восстановят водный путь, сообщили CNN несколько источников, в частности старший судоходный брокер.

Напомним, что в ночь на 22 апреля, когда истекал срок перемирия между США и Ираном, Дональд Трамп внезапно решил продлить режим прекращения огня до тех пор, пока стороны окончательно не договорятся о мире.

