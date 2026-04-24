Россию исключили из числа претендентов на награды Венецианской биеннале

Представителей России и Израиля не будет среди претендентов на главные награды 61-й международной художественной выставки Венецианской биеннале. Такое решение приняло жюри выставки, сообщает в четверг, 23 апреля, издание Adnkronos.

Отмечается, что причиной стало то, что лидеров обеих стран Международный уголовный суд обвиняет в преступлениях против человечности.

Поэтому Россия и Израиль исключены из борьбы за получение Золотого льва и Серебряного льва, которые вручат 9 мая. При этом обе страны остаются в числе участников.

Венецианская биеннале — один из самых известных художественных форумов в мире, который проводят каждые два года в Венеции. Он охватывает тематические выставки современного искусства и национальные павильоны. Украина участвует в Венецианской биеннале с 2001 года.

Напомним, организаторы Венецианской биеннале заявили 4 марта, что позволят России принять участие в выставке этого года, которая продлится с 9 мая по 22 ноября, — впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 2022 года. Тогда же Европейская комиссия заявила, что может отозвать свой грант Венецианской биеннале, если Россия будет допущена к участию.