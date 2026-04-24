Озвучена ситуация на фронте на 24 апреля

В Украине продолжается война. Стало известно, что происходит на фронте.

О ситуации на пятницу, 24 апреля, поведал Генштаб ВСУ.

Говорится, что за минувшие сутки произошло 194 боевых столкновений.

За это время наши военные поразила четыре района сосредоточения живой силы противника.

Россияне нанесли один ракетный удар, применив две ракеты, совершили 83 авиаударов, сбросив 277 управляемых авиабомб.

Также враги применили 6 620 дронов-камикадзе и осуществили 2 757 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 155 были произведены из реактивных систем залпового огня.

Ранее Зеленский высказался об угрозе наступления из Беларуси.