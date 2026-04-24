Сегодня в Украине продолжают массово отключать электричество

В пятницу, 24 апреля, в Украине снова массово отключают электричество. Происходит это в тринадцати областях нашей страны.

О ситуации поведали в «Укрэнерго».

Там говорят: «В результате российских дроновых атак к утру были обесточены потребители в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Одесской областях. Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы».

При этом указывается, что по причине неблагоприятных погодных условий (сильные порывы ветра) были полностью или частично обесточены более сотни населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях. Ремонтные бригады облэнерго уже занимаются восстановлением повреждённых линий.

Добавляется, что потребление электроэнергии выросло на 3,5% по сравнению с утренними показателями четверга.

Причиной таких изменений является сохранение холодной погоды на всей территории Украины, а также высокая облачность в большинстве регионов, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объема энергопотребления из общей сети.

Украинцам напоминают, что следует потреблять электроэнергию бережно и стоит ограничить использование мощных электроприборов с 18-00 до 22-00.

Ранее мы писали, что в Украине меняют правила распределения электричества.