На границе Польши с Украиной медведь загрыз женщину

Медведь напал в лесу на 58-летнюю женщину в Польше. От полученных ран она умерла. Об этом сообщает местное информационное агентство PAP.

Инцидент произошёл возле села Плонна Подкарпатского воеводства недалеко от границы с Украиной в четверг утром, 23 апреля.

Полиции поступила информация от 27-летнего сына погибшей о том, что на его мать напал медведь.

По его словам, они в лесу были вместе, а потом разошлись, но позже женщина позвонила ему и сообщила, что рядом видит медведя. После этого контакт с ней прервался.

По информации полиции в городе Санок, на место происшествия работают правоохранители, прокурор и врач, которые устанавливают обстоятельства трагического события.

Власти гмины Буковско, где произошла трагедия, призвали местных жителей воздержаться от походов в местные леса.

Региональный директор охраны окружающей среды в Жешуве сообщил, что по предварительной информации, женщина умерла от нанесённых ей хищником ран.

Ранее сообщалось, что в центральной части Румынии 18-летняя туристка погибла, пытаясь убежать от медведя.