В Кабмине назвали количество украинцев, которые вернутся домой после войны

После завершения войны домой планируют вернуться около 2 миллионов украинцев. Поэтому Украина должна делать акцент на поддержке громад, а не индивидуальной помощи. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, сообщает Правительственный портал.

«После завершения активных боевых действий в Украину планируют вернуться около 2 млн человек. Наши громады должны быть способны принять такое количество новых жителей, которые будут нуждаться в доступе к соответствующим социальным услугам и инфраструктуре», — сказал он.

Министр подчеркнул, что по этой причине Украина должна сосредоточиться на поддержке громад, а не на индивидуальной помощи гражданам, которые возвращаются. По его словам, от такого подхода «выиграют все украинцы».

Улютин также отметил, что люди будут принимать решение о возвращении в Украину, сравнивая условия жизни за рубежом с возможностями, которые они получат дома.

«Речь идет не об одном факторе, а о совокупности условий — от безопасности до доступа к работе, образованию, медицине и жилью», — подчеркнул он.

Напомним, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что ни один украинец не вернется домой «просто так». По его словам, главными факторами для восстановления человеческого капитала является создание рабочих мест и безопасная среда.