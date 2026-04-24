Трамп принялся «подгонять» Иран

Президент США Дональд Трамп продолжает давление на Иран. Торопит с заключением сделки.

В социальной сети Truth Social он написал: «Сделка будет заключена только тогда, когда это будет уместно и выгодно для США, наших союзников и, по сути, всего мира».

Американский лидер добавил: «Часы тикают! Военно-морские силы Ирана лежат на дне моря, их военно-воздушные силы уничтожены, их средства ПВО и радиолокации уничтожены, их лидеров больше нет с нами, блокада герметична и надежна – и дальше будет только хуже. Время не на их стороне».

Ранее Трамп сделал одиозное заявление по поводу Ормузского пролива.