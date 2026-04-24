В Одессе арестовали пятерых военных ТЦК за похищение и вымогательство

В Одессе 23 апреля избрали меры пресечения работникам Пересыпского районного ТЦК и СП и полицейскому, которых подозревают в похищении мужчины, разбойном нападении и вымогательстве. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

«По ходатайству Хаджибейской окружной прокуратуры в 16.20 судом взят под стражу без права на залог четвертый из пяти подозреваемых в похищении человека», — отметили в сообщении.

Это 45-летний сотрудник правоохранительного органа.

Ранее меру пресечения избрали 28-летнему сотруднику Пересыпского РТЦК и СП. Позже взяли под стражу 26-летнего сотрудника РТЦК и СП.

Также избрали меру пресечения 32-летнему сотруднику РТЦК и СП.

Позже стало известно, что был взят под стражу без права на залог пятый подозреваемый в похищении человека. Это 40-летний сотрудник РТЦК и СП.

Всем подозреваемым инкриминируют лишение свободы человека и разбойное нападение, совершенное группой лиц по ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК Украины.

Ранее одесские паблики опубликовали видео задержания представителей ТЦК. Сообщалось, что это произошло на улице Балковской с преследованием и выстрелами.