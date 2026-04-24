Россияне пытаются запугать европейцев самой возможностью войны. При этом у РФ не будет достаточно ресурсов для полномасштабных боевых действий в странах Балтии. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, гибридные провокации России, в частности залеты военных самолетов в воздушное пространство стран Балтии, а также заявления о якобы «планах Запада захватить Калининград» являются частью информационной кампании.

Коваленко подчеркнул, что такие действия являются элементами «инфошума», направленного на создание паники среди европейских обществ и перекладывание ответственности за возможную эскалацию на западных политиков.

В то же время, по оценке ЦПИ, Россия пока не имеет необходимых ресурсов для ведения полноценной войны в странах Балтии.

«До 2028 года у РФ не будет ресурсов на полноценную войну в Балтии», — отметил он.

Он также добавил, что гибридные провокации, в частности в воздушном пространстве, уже начались и могут продолжаться в дальнейшем.

