К созданию спецтрибунала для РФ присоединилась еще одна страна

Финляндия присоединилась к соглашению для запуска спецтрибунала для России за преступления агрессии против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Финляндия стала 21-м государством, которое официально присоединилось к трибуналу. Ожидаем, что это количество и в дальнейшем будет расти», — отметил Сибига.

По его словам, к созданию спецтрибунала приглашаются все государства и не только европейские.

«Часть мира не имеет значения, когда речь идет об универсальной ценности уважения к международному праву и необходимости обеспечения справедливости», — подчеркнул министр.

Он добавил, что соглашение будет вынесено на голосование через несколько недель в Кишиневе на заседании Комитета министров Совета Европы.

«Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины является исторической инициативой. Присоединяйтесь к воплощению ее в жизнь», — призвал партнеров Сибига.

Напомним, в Европе продолжается работа над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.