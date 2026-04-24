Буданов сделал заявление об уклонистах и мобилизации в Украине

Мобилизацию в Украине полностью прекратить нельзя, но можно попытаться сделать ее более человечной. Добровольцы уже закончились, а остались «миллионы уклонистов». Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на Форуме по безопасности в Киеве.

По словам Буданова, без мобилизации невозможно доукомплектовать войска.

Он отметил, что страна, которая длительное время находится в состоянии войны, постепенно исчерпывает ресурс добровольцев: те, кто имел желание присоединиться к защите государства, уже это сделали.

«Единственное, что можно попробовать на самом деле реформировать, — это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, но именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт привода», — сказал глава ОП журналистам.

«Потому что есть же другая страшная правда — у нас миллионы людей уклонистов», — добавил он.

Напомним, ранее власти неоднократно заявляли о проблемах с мобилизацией. В частности, сообщалось, что в розыске находятся около двух миллионов военнообязанных украинцев.