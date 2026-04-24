Балтийские страны призвали Европу забыть о нормальных отношениях с Россией

Балтийские страны — Эстония, Латвия и Литва — окончательно разорвали экономические связи с РФ и призывают остальную Европу не возвращаться к нормализации отношений с агрессором. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что возвращение к прежним отношениям с Москвой невозможно.

По его словам, Европа уже понимает необходимость постоянного давления на Россию. Глава ведомства подчеркнул, что пока нет никакого серьезного желания оглядываться назад, поскольку Россия будет оставаться агрессивной страной даже после наступления мира.

Несмотря на то, что некоторые европейские лидеры, в частности в Бельгии и Болгарии, призывают к сближению с РФ из соображений так называемого «здравого смысла», балтийский регион демонстрирует полную переориентацию на Запад.

Это превратилось в долгосрочные структурные изменения, основанные на жесткой позиции против российской агрессии.

Отход от российской энергетической и торговой зависимости стал драматическим экономическим сдвигом для региона.

По данным аналитиков, общий объем торговли Эстонии, Латвии и Литвы с Россией упал на 91% в период между 2021 и 2025 годами.

В Латвии объем грузовых перевозок по железной дороге сократился вдвое из-за отказа от транзита российского угля и нефти.

В то же время Литва значительно усилила собственную энергонезависимость, увеличив инвестиции в сектор на 25%. Это позволило вчетверо нарастить производство возобновляемой энергии и приблизиться к самообеспечению.

Сотни частных компаний также были вынуждены изменить методы ведения бизнеса.

Например, эстонские производители древесины за считанные месяцы заменили российское сырье поставками из Скандинавии, перейдя на работу с десятками новых партнеров.

«На практике это означает, что нам сейчас нужно разговаривать с поставщиками больше на английском, чем на русском», — отметила исполнительный директор эстонской компании Puidukoda Эвели Опманн.

Премьер-министр Латвии Эвика Силина отметила, что полномасштабное вторжение РФ в Украину безвозвратно изменило транзитный сектор Балтии.

Теперь местная инфраструктура и порты должны адаптироваться к новой экономической реальности и реальности безопасности, где сотрудничество с агрессором становится невозможным.

Сейчас в Латвии даже рассматривают возможность принятия законодательства, которое бы публично определяло компании, которые до сих пор продолжают торговать с Россией и Беларусью, чтобы стимулировать их к полному разрыву связей.

Напомним, в последнее время Россия усилила агрессивную риторику в отношении региона. В частности, Москва начала угрожать Финляндии и странам Балтии применением «права на самооборону», обвиняя их в причастности к атакам беспилотников на российские объекты.