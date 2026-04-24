Макрон рассказал о сигнале для России

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал кредит Украине от ЕС на 90 миллиардов евро. Также он высказался о 20-м пакете санкций против России.

В социальной сети Х политик написал: «Я приветствую выделение кредита ЕС Украине, что является очень сильным сигналом и свидетельствует о нашей решимости и впредь поддерживать Украину».

Добавляется: «Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России».

Также указывается, что Европа держит свое слово и будет стоять твердо в вопросе урегулирования ситуации в нашей стране.

Ранее ЕС утвердил кредит на 90 миллиардов евро для Украины.