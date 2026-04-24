У американского моряка сорвалась «командировка» в Ормузский пролив после нападения обезьяны

В американской армии произошел необычный инцидент. О нем, ссылаясь на источники, пишет издание Axios.

В публикации сказано: «Моряка, приписанного к кораблю противоминной обороны класса Avenger USS Chief, поцарапала обезьяна, когда он пребывал в Пхукете (Таилианд)».

Добавляется, что бедолаге оказали медицинскую помощь и перевезли его обратно в Японию.

Известно, что пострадавший – электротехник, а корабль, к которому он был приписан, направляется к Ормузскому проливу.

Ранее Трамп сделал одиозное заявление по поводу Ормузского пролива.